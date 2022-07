Boeren vernielen natuur bij Stroe, Staatsbosbeheer doet aangifte: ‘Dit gaat écht een grens over’

Het gehucht Stroe, dat vorige week in één klap op de kaart werd gezet, was toneel van een nieuwe episode van de boerenprotesten. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer, heeft een aantal boeren op maandag een open plek in een natuurgebied omgeploegd, en vervolgens bemest.

Quote Er zitten ook in dat lage gras dieren, en het is nog midden in het broedsei­zoen Laurens Jansen, Boswachter

,,We zijn uitermate teleurgesteld”, aldus de woordvoerder. ,,We begrepen dat de boeren wilden demonstreren bij Radio Kootwijk, om wat foto's te maken bij dat markante gebouw.” Om te voorkomen dat ze er dwars door het natuurgebied heen gingen rijden, hebben we toen in overleg toegezegd de poort open te zetten zodat ze gewoon over de wegen konden. Achteraf bleek dat ze daarvóór al het veld hadden bewerkt.”

Slachtoffer

Het gaat om een stuk grond van ongeveer 720 vierkante meter. ,,We zagen op Twitter dat er twee verslaggevers van Omroep Gelderland op de weg ernaartoe werden tegengehouden door boeren. Daarom is de boswachter daarna toch maar een kijkje gaan nemen.”

Volledig scherm Een doormidden gehakte hazelworm © Staatsbosbeheer

,,Gelukkig is het geen heel kwetsbaar stuk natuurgebied”, vertelt boswachter Laurens Jansen. ,,Tot een aantal jaren geleden werd het gebruikt voor dood hout, en tot gisteren stond er vooral gras, en wat lage begroeiing. Maar dit gaat wel een grens over. Er zitten ook in dat lage gras dieren, en het is nog midden in het broedseizoen.”

Op foto's is dan ook te zien dat hazelworm, een pootloze hagedis, het slachtoffer lijkt te zijn geworden van de landbouwvoertuigen. Nadat er geploegd is, is er ook nog beperkt mest gestrooid, terwijl dit juist is wat er ingeperkt moet worden. We gaan morgen als team aangifte doen wegens vernieling”, aldus Jansen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.