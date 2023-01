Boeren verrassen bewoners woonzorgcentra met lichtjesshow op tractoren: ‘De reacties zijn geweldig’

,,De reacties die we krijgen van bewoners, die zijn geweldig”, zegt boer Pieter Kuijer uit Soest, een van de initiatiefnemers van de lichtjestocht, die elders in het land al langer bestaat. ,,Mensen staan soms in hun rolstoel of achter hun rollator al vroeg in de kou te wachten tot we langskomen en ze zwaaien en lachen. Het is een leuke onderbreking van hun tijd, we willen ze graag een hart onder de riem steken met iets positiefs.”