‘Bonny’(19) uit Ermelo krijgt leerstraf voor assisteren bij twee gewapende overvallen

Toertoch­ten, workshops en stunts: Keistad Fietsfesti­val beleeft tweede editie

7:04 Leve de één-, twee-, drie- en vierwieler! Voor de tweede keer viert Amersfoort fietsvertier in al haar verschijningsvormen tijdens het Keistad Fietsfestival, van donderdag tot en met zondag in en rond Het Lokaal in De Nieuwe Stad.