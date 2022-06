Boodschappen doen op eerste pinksterdag mag niet in Amersfoort, toch kon het: ‘Interne miscommunicatie’

Kunnen vrouwen wel veilig over straat in Amersfoort? ‘We hebben niet de illusie dat het hier heel anders is’

De gemeente Amersfoort gaat een onderzoek instellen naar straatintimidatie in de stad. Vooral meisjes, vrouwen en mensen uit de lhbtqi+-gemeenschap hebben daar last van, met name in grotere steden.

12:01