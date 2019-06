Boomgaard Paleis Soestdijk voor 't eerst in 100 jaar open

Volledig scherm Een deel van de boomgaard van het paleis. © Trees for Peace

Volledig scherm Paleisdirecteur Floris de Gelder plant een Chinese uienboom samen met Göran Christiansson (Trees for Peace) en Marieke van Groenendael (Baarnse Bloemen). © Trees for Peace

Sinds kort wordt de boomgaard beheerd door de Stichting Trees for Peace en Baarnse Bloemen die met een grote groep vrijwilliger, voortbouowen aande kwekerij van het landgoed aan de overzijde van het paleis.

De eerste open dag is op Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni. Op deze dag kunnen bezoekers rondkijken op het kwekerijterrein en is er een speurtocht voor kinderen.Tijdens de open dag staan inspiratie en educatie over gezonde natuurlijke voeding centraal. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur zijn bezoekers welkom voor een informele rondgang.

Bezoekers ontdekken de nog niet eerder voor publiek opengestelde kwekerij en kunnen genieten van fruitbomen en biologische bloemen en horen meer over de rijke historie van dit onderdeel van het landgoed. Ook het kwekerijpaviljoen waar vroeger de oogst werd bewaard is op deze dag te bezoeken. In de boomgaard zien bezoekers onder andere de laagstamappelbomen, de leiperenbomen, een walnotenboom, de struiken van de blauwe bes, honingbijen, een dahliaveld en oude wilgen.

In deze boomgaard zijn de onderstammetjes van de laagstamappelbomen geënt met verschillende appelrassen. De perenbomen zijn gesnoeid in de vorm van leilindes. Van de blauwe bessen wordt jam gemaakt en bezoekers kunnen de blauwe bes alvast voorproeven.

Directeur Paleis Soestdijk, Floris de Gelder: ,,Een landgoed is een prachtig voorbeeld van iets wat we tegenwoordig wel eens een circulaire economie noemen. Dit kwekerijterrein is een bijzondere plek om een indruk te krijgen van hoe dat hier vroeger ging”.

Gezien het geringe aantal parkeerplaatsen worden bezoekers geadviseerd te voet of met de fiets te komen. De kwekerij is op zondag 9 juni geopend tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De ingang van de kwekerij is te bereiken via het Toeristisch Opstappunt aan de overkant van het paleis.