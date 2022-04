Bos in Barneveld na ‘signalen van dierenartsen’ nog verder afgesloten in strijd tegen vogelgriep

Ooievaar­sei­e­ren gered uit door vogelgriep geteisterd bos: ‘Dat kostte veel telefoon­tjes en papierwerk’

Ze waren ten dode opgeschreven: vijf ongeboren ooievaars in het Schaffelaarse Bos in Barneveld. Toch gloort er hoop: de eieren liggen nu veilig in een broedmachine in Herwijnen. ,,Met gemengde gevoelens, want wat de pluimveesector nu meemaakt, is nog veel erger.’’

