Bouw Nijkerkse woonwijk Lieverhof gestart

De eerste vloerplaten liggen en daarmee is de bouw van De Lieverhof vandaag officieel gestart. In het woonwijkje in het centrum van Nijkerk komen 29 nieuwe woningen.

Van de 29 woningen zijn er zes huur en de rest is koop. Omdat de woningen aan alle zijden zijn ingesloten door bebouwing is gekozen voor een groen hofje. De huurwoningen komen later in het jaar op de markt, de verwachte oplevering van de wijk is eind 2019/begin 2020.

De Lieverhof is vernoemd naar Louk de Liever, een Joodse Amersfoorter en geboren Nijkerker. De 78-jarige De Liever is het enige nog in leven zijnde familielid dat de Holocaust heeft doorstaan. De geschiedenis van de Joodse familie in Nijkerk gaat meerdere generaties terug.

Tijdens de oorlog werden van vaderskant drie tantes en hun partners omgebracht. De (groot)ouders van De Liever overleefden de oorlog. Dat er een De Lieverhof komt, is met name te danken aan zijn inzet voor het levend houden van de Joodse geschiedenis in Nijkerk, via lezingen en schoolbezoeken.