Bouw van veelbesproken ‘Oekraïnewijkje’ in Eemnes van start

Goed nieuws voor woningzoe­ken­den: 7500 nieuwe goedkope huurwonin­gen in regio Amersfoort

Het is een drama voor woningzoekenden: in de regio Amersfoort duurt het vele jaren om een goedkoop huurhuis te bemachtigen. Nu zijn er afspraken gemaakt om 7500 nieuwe huurwoningen te bouwen. Maar is dat realistisch? En gaat het alle problemen oplossen?

31 oktober