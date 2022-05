Boze foutparkeerder gaat tot aan het hof voor zeven euro bovenop boete... en krijgt gelijk

Met behulp van een bureau dat namens cliënten verkeers- en parkeerboetes aanvecht, is een inwoner van Barneveld de strijd aangegaan met de gemeente. Inzet: niet de verkeersboete zelf, maar de zeven euro ‘aanmaningskosten’ die de ambtenaar erbij had gerekend toen de betaling te lang op zich liet wachten.

De inwoner van Barneveld kreeg op 16 mei een aanmaning van zeven euro bovenop de toen nog niet betaalde parkeerboete. Met de parkeerboete zelf, een bedrag van ongeveer 65 euro, was hij of zij het niet zozeer oneens. Wél met die zeven euro aanmaningskosten. Die worden overigens door meer gemeenten gerekend bij achterstallige parkeerboetes. Blijft de betaling nog langer uit, dan kan het bedrag bovenop de boete oplopen tot veertig à vijftig euro.

Bezwaar afgewezen

Een officieel bezwaar bij de gemeente Barneveld over die zeven euro werd afgewezen. Daarop stapte de inwoner - met hulp van een jurist dus - naar de rechter. De rechtbank in Arnhem oordeelde in februari 2021 dat de gemeente Barneveld gelijk had. Daartegen ging de inwoner in hoger beroep.