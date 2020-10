Dilemma: Eemmeer groeit dicht door fonteinkruid, maar door het maaien verandert het juist in een troebele algenzee

Het Eemmeer dreigt langzaam te veranderen in een algenzee. Die conclusie uit een nieuw onderzoek stelt het jaarlijks maaien van fonteinkruid, bedoeld om de recreatievaart in stand te houden, opeens ter discussie. Want die waterplant houdt juist het water schoon.

Delen per e-mail

,,Het is een grote verrassing voor ons’’, zegt Rita Braam, directeur van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, die sinds 2014 in opdracht van alle randmeergemeenten het fonteinkruid in de zomer laat maaien. ,,Wij wisten niet dat het er niet zo goed voor staat met het Eemmeer.’’ Dezelfde conclusie geldt ook voor het Gooimeer en het Nijkerkernauw.

Uit het onderzoek blijkt dat het dit jaar slecht gaat met de mosselen in de beide randmeren. Die mosselen zeven de algen uit het water, zodat dat schoon blijft. Maar, zo staat in het rapport van het Bureau Witteveen+Bos, het omslagpunt van helder naar troebel water komt daardoor wel dichterbij. Mede omdat er nog veel fosfaten vanuit de Eem in het randmeer terechtkomen.

Moeilijker

Het wegmaaien van waterplanten vergroot de kans dat de algen gaan overheersen en het water troebel wordt. Dat komt slecht uit voor de coöperatie. ,,We wilden juist meer weghalen, of misschien drie keer maaien of ergens planten weghalen’’, zegt Braam. ,,Om dat te onderbouwen hadden we om een goed onderzoek van het watersysteem gevraagd. Nu wordt het juist moeilijker.’’

De coöperatie wil nu met de gemeenten, waaronder Bunschoten en Nijkerk, en provincies om de tafel om te zoeken naar een oplossing. Na de onverwachte uitkomst hebben de partners afgesproken als eerste stap de ruimte in kaart te brengen die er nog wél is voor ingrepen zoals maaien, verdiepen of proeven met een andere vorm van natuurinrichting. ,,Maar er zal ook iets moeten gebeuren aan de uitstroom van fosfaten uit de Eem’’, zegt Braam.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.