Rennend gaat Jan (58) parkinson te lijf, elke dag weer en al 1400 dagen lang

In 2016 liep Jan Wielinga de Rotterdam Marathon, ‘een dramatische race’, in 4:05,43, terwijl hij in de jaren negentig op hetzelfde parcours 3:20,20 klokte. En tijdens een andere wedstrijd in dat rampjaar wandelde hij noodgedwongen. Chagrijnig van zijn prestaties stopte hij kort met hardlopen. Kwam het door de stress, vroeg hij zich af. Zijn vader dementeerde in 2016 en zijn schoonmoeder en schoonzus overleden. Hij was al mantelzorger voor zijn vrouw Willemijn die kampt met spierreuma en chronische spierpijn.