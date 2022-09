Brand in chemisch opslagbedrijf Woudenberg, geen giftige stoffen vrijgekomen

Flits! Op kruispunt Rand­weg-Groe­ne Zoom in Leusden gaat binnenkort flitspaal aan

Wie met de auto of motor te hard of door rood rijdt op het kruispunt Randweg-Groene Zoom in Leusden, kan binnenkort een boete verwachten. Vanaf 7 september gaat de flitspaal aan op het kruispunt.

1 september