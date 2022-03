Brand in geparkeerde auto, politie stelt onderzoek in

Ecoducten in de regio Amersfoort zijn een groot succes, maar niet voldoende voor alle rondtrek­ken­de dieren

Ondanks de zes ecoducten in de regio Amersfoort ontbreken er nog enkele belangrijke schakels voor dieren. Een extra ecoduct is noodzakelijk over de weg N413 tussen Soest en Soesterberg. Knelpunt is het ontbreken van een ecopassage over de voormalige vliegbasis Soesterberg.

