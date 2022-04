Brand in Soest was enorm, maar het had nog véél erger kunnen aflopen: ‘Ramp was bijna niet te overzien’

Volledig afgebrand café d’Oude Enghe herrijst als feniks uit zijn as: ‘We kunnen haast niet wachten’

Pas eind december gaan de deuren open. Exploitant Edwin Presser kan er haast niet op wachten tot zijn spiksplinternieuwe café d’Oude Enghe aan de Middelwijkstrijkstraat in Soest opengaat. De brand van 26 oktober 2021 was zo hevig, dat herbouw geen optie meer was.

29 maart