,,Het is één groot drama’’, zegt Karlo Rosing. Hij keurt aangelegde installaties, onder andere namens verzekeraars. ,,Veel particulieren vinden een keuring na oplevering te duur.’’ Nils Rosmuller van Instituut Fysieke Veiligheid pleitte al eerder voor een apk voor zonnepanelen. ,,Er is wat beweging binnen de branche, maar het is nog steeds alle hens aan dek.’’