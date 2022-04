Brand met onbekende oorzaak in paviljoen Amerpoort: badkamer brandt uit

Brandweer naar senioren­com­plex in Amersfoort na gaslucht

De brandweer is vrijdagmiddag rond 13.30 uur met meerdere eenheden opgeroepen na een melding bij een seniorencomplex aan de Scheltussingel in Amersfoort. Een vrouw op de tweede verdieping had een gaslucht geroken.

