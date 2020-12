Brandweer doet onderzoek naar gaslucht in straat Nijkerk

Roland en Susan Rijnders genieten met volle teugen in Spanje, maar: ‘We missen het lachen in 't Houteveen’

14 december In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Roland en Susan Rijnders.