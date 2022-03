Brandweer moet dak op om vuur te blussen in dakisolatie van Amersfoortse woning

Vlammen in houtkachel te hoog, veranda van woning in Voorthui­zen vliegt in brand

Bij een woning aan de Harremaatweg in Voorthuizen is maandagochtend brand ontstaan door een houtkachel. De vlammen werden te hoog waardoor een deel van de veranda in brand kwam te staan. De brandweer heeft het vuur geblust en er raakte niemand gewond.

