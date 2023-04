Brandweer redt jonge eendjes in Amersfoort uit benarde situatie

De burgemees­ter van Leusden mag zes jaar door, hoe kijkt hij daar tegen aan? ‘Heb traantje weggepinkt’

Bloemen én acht doosjes Lego stonden donderdag klaar voor burgemeester Gerolf Bouwmeester (50). Cadeautjes om te vieren dat hij voorgedragen is voor een tweede termijn in Leusden. ,,Na een drukke vergadering pak ik de Lego erbij. Even geen prikkels, maar me op één ding concentreren.”