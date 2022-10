Brandweer rukt uit voor brand op boerderij in Barneveld, vuur onder controle

Sta jij ook weer eindeloos in de file? Dat komt omdat we massaal op dezelfde dag willen thuiswer­ken

File, file, file. Wie met de auto de weg op moet, kan het niet zijn ontgaan: we staan er weer in. Als vanouds. Sterker nog: op dinsdagen en donderdagen is de reistijd in de spits inmiddels langer dan vóór de coronatijd. ,,We blijken met z’n allen op dezelfde dagen thuis te werken.”

11:25