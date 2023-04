Brandweer rukt uit voor brand op dak van bedrijfspand in Soest

Tijdens een boottocht­je verstrikt raken in fontein­kruid? Hiermee moet het verleden tijd zijn

Komende zomer zullen pleziervaartuigen weer massaal het Eemmeer opvaren. Als de bestuurders niet opletten, varen ze vast in fonteinkruid. Is daar nou geen oplossing voor? Ja, die ís er wel degelijk, bleek deze week. Maar het kan nog wel tien jaar duren voor het zover is. Zeven vragen.