Brandweer rukt uit voor man met stijve hark in z’n voet

Maximaal 30 kilometer per uur in heel Amersfoort? Meerder­heid politiek ziet het niet zitten

1 september De kans dat automobilisten binnenkort in nagenoeg heel Amersfoort niet harder mogen rijden dan 30 kilometer per uur, is sinds dinsdagavond erg klein. Een meerderheid van de politiek voelt daar namelijk niets voor, maar ziet wél wat in het per weg bekijken of de snelheid kan worden verlaagd.