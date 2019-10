Brandweer rukt uit voor ree in zwembad in Kootwijk

Boeren uit Gelderse Vallei trekken maandag naar provincie­hui­zen in Utrecht en Arnhem

19:42 Boeren uit de Gelderse Vallei zullen maandag protesteren tegen strenge stikstofregels bij de provinciehuizen in het land. LTO Gelderse Vallei schaart zich achter de actie. Zowel bij het provinciehuis in Utrecht als bij het provinciehuis in Arnhem worden boeren verwacht.