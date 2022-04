Brandweer rukt uit voor vreemde gaslucht bij parkeergarage Amersfoort

POLL Na een nachtje stappen in Utrecht met de trein terug naar Amersfoort: hoe lang kan dát nog?

Kunnen Amersfoorters na een avondje stappen nog met de trein naar huis, of wordt de stad ’s nachts per spoor onbereikbaar? Dat is de vraag, nu de gemeente opnieuw de portemonnee moet trekken om de nachtelijke verbinding tussen Amersfoort en Utrecht in stand te houden.

28 april