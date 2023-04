Brandweer schreeuwt om personeel, maar Harry (62) en Jan (73) zouden zo weer op de wagen springen

Keeper Schaap ontbreekt bij ‘Vogels', geen Koelewijn bij ‘Blauwen’

Gert Jan Karsten wijst Spakenburg als favoriet voor de burentwist aan. Dat doet de coach van IJsselmeervogels op basis van de individuele kwaliteiten bij de ‘Blauwen’. ,,Tegen grote ploegen, zowel in de competitie als in de beker, heeft Spakenburg bewezen hoe goed ze kunnen voetballen.” Hij heeft een ‘slim plannetje’ bedacht: ,,In de opstelling ga je wat verrassende dingen zien.”