Breuk in waterleiding Bunschoten; bewoners tijdelijk aangewezen op andere watervoorziening

Alle kinderogen gericht op Paleis Soestdijk, maar is de Sint wel veilig in zijn verblijf? ‘Je prikt zo door muren’

Nog maar twee weken, dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Vanaf dat moment zijn alle kinderogen gericht op Paleis Soestdijk in Baarn, waar de Goedheiligman de nachten zal doorbrengen. Wat de camera’s tijdens de tv-registratie van de intocht níet zullen laten zien, is dat het spierwitte paleis inmiddels in verregaande staat van verval is. Wat is de toekomst van het pand van waaruit ons land decennia geregeerd werd?

29 oktober