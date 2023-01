Bridge blijkt een wondermiddel tegen eenzaamheid onder ouderen: ‘Er ontstaan zelfs stelletjes’

Creatieve­lin­gen duiken massaal lappen in bij failliete stofkoning Jan Sikkes: ‘Blij dat er beveili­ging is’

Een bordje met actuele wachttijd tot de kassa had totáál niet misstaan, donderdag bij Jan Sikkes in Amersfoort. Het grootste stoffenbedrijf van Nederland ging eerder deze maand failliet, en dus gaan alle gordijnen en lappen voor de helft van de prijs weg. ,,We deden een beetje lacherig over de bewaking, maar ik ben blij dat ze er toch staan.”

