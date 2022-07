Brug over de Eem bij Eembrugge kan wéér niet omhoog, scheepvaart moet wachten

Hugo (24) miste ‘open mic’-avon­den in Amersfoort, dus zette hij ze zelf op: met succes

In zijn oude woonplaats in Utrecht was Hugo van der Meer (24) wekelijks te vinden bij een open podium. Dat was het enige wat hij nog miste in zijn nieuwe woonplaats Amersfoort. Hij besloot er zelf eentje op te zetten in park Randenbroek en het blijkt een succes. Open Mic Park Randenbroek trok tijdens de tweede avond al zestig bezoekers.

