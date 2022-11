Buitenlandse politie kijkt uit naar ontvoerde Melisa (11) uit Soest: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

Jongen leent auto van zijn vader en crasht in Soest: vier inzitten­den komen met schrik vrij

In de historische Kerkebuurt in Soest is dinsdagmiddag een auto gecrasht. Een jonge automobilist, die volgens een omstander de auto van zijn vader had geleend, verloor de macht over het stuur en kwam in een heg langs de weg tot stilstand. De vier inzittenden kwamen er zonder verwondingen vanaf.

