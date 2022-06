Buitenspeeldag in Bunschoten: kinderburgermeester en wethouder openen samen op de speelbalk

De buitenspeeldag is vandaag officieel begonnen. In Bunschoten wordt er op meerdere locaties de buitenspeeldag gehouden. Wethouder van Asselt heeft samen met de kinderburgemeester Rosalie de buitenspeeldag geopend op het grasveld bij het Kruisrak. De buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton en Nickelodeon.

In het gevecht op de balk was het duidelijk wie de sterkste was. De wethouder moest genoegen nemen met een nederlaag, toen de kinderburgemeester hem van de balk af sloeg.

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder Jantje Beton, zegt dat het belangrijk is om zo’n dag te hebben: ,,Vier op de tien kinderen spelen niet eens een uur per dag buiten. Daarnaast is het percentage van kinderen dat nooit buiten speelt gestegen naar zeventien procent, een verdubbeling in vier jaar tijd. De Nationale Buitenspeeldag blijft dus van groot belang.”

Kinderen spelen liever binnen

Bijna 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Buitenspelen 2022’. Daar worden kinderen zelf aan het woord gelaten over buitenspelen. Met name oudere kinderen zijn meer binnen te vinden dan buiten. De verleiding van de PlayStation of de tablet is dan te groot. Opvallend is wel dat jongere kinderen aangeven méér buiten te willen spelen, als zij daar vriendjes en vriendinnetjes treffen.

Impact

,,Veel buitenspelen is niet alleen nu gezond voor kinderen. Het heeft ook een positieve impact op hun toekomstige ontwikkeling”, zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam en ambassadeur van Jantje Beton. ,,Bewegen is voor kinderen geen normaal onderdeel van de dag meer. Dat is alarmerend, om meerdere redenen. Als we kinderen nu niet meer aan het buitenspelen krijgen, gaan we hele generaties opzadelen met mentale en fysieke problemen die direct of indirect te maken met het gebrek aan dagelijkse lichamelijke inspanningen van tenminste een uur. Zorg er dus voor dat onze kinderen weer buiten gaan spelen.”

