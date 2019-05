Buizerd valt fietsster aan bij station Schothorst

Dode vis met condoom in buik: buurt bezorgd over vervuiling in vijver Emiclaer

17:50 Een vis met een condoom in zijn buik. Het was afgelopen week de meest trieste vondst van Amersfoorter Martin van der Veen in de vijver van Emiclaer in de wijk Kattenbroek. De buurt maakt zich grote zorgen over de vervuiling van de vijver. De gemeente belooft beterschap.