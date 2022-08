Bunschoten plaatst twee betonnen grenspalen, die lijken op de oude exemplaren uit de 19de eeuw

Auto raakt van de weg in Scherpen­zeel, bestuurder ter plaatse geholpen door ambulance­per­so­neel

Op de Barneveldsestraat N802 in Scherpenzeel is vrijdagmiddag rond 13.45 uur een ongeval gebeurd. Een automobilist raakte van de weg en kwam tot stilstand in de berm. Hoe dit kon gebeuren is onduidelijk.

