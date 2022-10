Bunschoten schrikt op door harde knal en ziet bestelbus in lichterlaaie staan

Podcastma­kers doen onderzoek naar moorddadi­ge commandant Kamp Amersfoort

Wat is er gebeurd met de moorddadige Duitse commandant van Kamp Amersfoort? In de podcast ‘De verdwenen SS’er’ onderzoekt Floris van Dijk hoe Walter Heinrich kon verdwijnen en ontdekt daarbij tal van gruwelijkheden: ,,Hij was niet te beroerd om in een vuurpeloton te staan.”

7 oktober