Bunschoten was in de ban van ‘Els’, nu stapt haar maker uit de schaduw: ‘Ik moest íets doen’

Hiep hiep hoera! Eerste slechtvalk-jonk in Onze Lieve Vrouweto­ren in 2022 is een feit

In de Onze Lieve Vrouwetoren, middenin het oude centrum van Amersfoort, is op maandagochtend een slechtvalk geboren. Het was het eerste jonkie dat uit het ei kroop.

25 april