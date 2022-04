Bunschotense biogascentrale moet nu écht stoppen, want anders is de rekening 25.000 euro per dag

De biogascentrale in Bunschoten moet met ingang van volgende week 25.000 euro per dag betalen als het bedrijf nog grondstoffen binnen en blijft draaien. Ook moeten alle installaties binnen tweeënhalve week worden stopgezet. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald.

Al in maart vorig jaar besliste de bestuursrechter dat de provincie Utrecht terecht een aantal vergunningen voor de biogascentrale had ingetrokken. De provincie deed dit omdat er gevaar was dat de vergunningen gebruikt zouden worden om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren óf om strafbare feiten te plegen. Het bedrijf werd eerder verdacht van mestfraude.

Volgens de rechter weegt het voorkomen van strafbare feiten zwaarder dan het voortbestaan van de biogascentrale. Even zo goed ging de biogascentrale van A. van de Groep en Zonen door met haar werkzaamheden. Zonder benodigde vergunningen dus.

Quote Er is weliswaar een vergunning­aan­vraag gedaan, maar daar is nog veel onduide­lijk­heid over Voorzieningenrechter, Rechtbank Midden-Nederland

,,We hebben een stevige reorganisatie op touw gezet waarbij we alles hebben doorgelicht dat fout zou kunnen zijn. We hebben de onderneming zo omgeturnd dat alles tot in de puntjes verloopt, dat er niets op aan te merken is”, legde bestuursvoorzitter Joost de Jongh in februari uit.

Maar daar is de rechter het niet mee eens. Het bedrijf draait zonder alle benodigde vergunningen er is ook geen concreet zicht op het verkrijgen daarvan. ,,Er is weliswaar een vergunningaanvraag gedaan, maar daar is nog veel onduidelijkheid over”, aldus de rechter.

Belangen

De voorzieningenrechter ziet dat de belangen van het bedrijf groot zijn, handhaving zou kunnen leiden tot een faillissement, maar de belangen van de provincie wegen zwaarder: het veilig en legaal produceren van biogas. Als de aanvoer van grondstoffen voor de biogascentrale na dinsdag 26 april nog plaatsvindt, moet 25.000 euro per dag betaald worden, met een maximum van 500.000.

