Bunschoter (22) die agente wurgde blijft vastzitten

In juli komt er een regiezitting waarin Openbaar Ministerie en advocaat onderzoekswensen naar voren kunnen brengen. De man was geschorst uit zijn voorarrest en in behandeling toen de rechtbank hem in oktober veroordeelde en bepaalde dat hij direct terug de gevangenis in moest om zijn straf uit te zitten.



De man was in de nacht van 10 maart vorig jaar met zijn verloofde, vrienden en familie uit in het centrum van Amersfoort. Een agent wilde de verloofde aanspreken op de vernieling van een ruit, waarop de verdachte ontstak in een geweldsuitbarsting. Hij sloeg een agente op haar hoofd en hield haar op de grond langdurig in een wurggreep. De agente vreesde voor haar leven. Ook de andere agenten hadden niet eerder zulk heftig geweld meegemaakt.