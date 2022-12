Bunschoter (49) die te zien is op discriminerende haatvideo als ‘Sinterklaas’ meldt zichzelf bij de politie

De verdachte zat dinsdagmiddag nog vast voor verhoor. De aanhouding is de volgende episode in een paar heftige incidenten in Bunschoten-Spakenburg. Dat begon op zaterdagmiddag toen een 20-jarige Rotterdammer op de markt woedend werd nadat hij ‘Zwarte Piet’ werd genoemd. Er ontstond een woordenwisseling, die uitliep op een handgemeen waarbij klappen werden uitgedeeld.