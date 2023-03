Buren Tamara en Fleur zijn de ‘last ones standing’ op feestjes en spelen bingo tussen de 60-plussers

Samy Taj (21) beleeft een droomren­tree bij VVZA: record aantal punten én eerste officiële doelpunt

In de stadsderby tussen Hooglanderveen en VVZA (0-2) was Samy Taj belangrijk met een vroege openingsgoal. De 21-jarige Amersfoorter is sowieso een opvallende naam in de selectie van VVZA. Voor de winterstop voetbalde hij namelijk nog bij Roda’46.