Burenruzie in Bunschoten mondt uit in steekpartij: man naar ziekenhuis, verdachte aangehouden

Column Peter Visee heeft grote bewonde­ring voor Mo, die in de blessure­tijd een pingel durfde te nemen voor promotie

De blessuretijd liep al toen we tegen de amateurs van NEC een strafschop kregen. We stonden met Hoogland 1-0 achter in de nacompetitie om promotie. Een doelpunt betekende verlengen, de kans om tegen tien man de hoofdklasse te bereiken. Missen zou uitschakeling betekenen. De grote vraag was: wie durfde deze pingel te nemen?