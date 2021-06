Burgemeester doet oproep na ME-optreden op Oranjefeest: ‘Ouders, let op je kinderen’

Lot ontdekte gespannen touw over bospad in Baarn: ‘Dit was echt levensge­vaar­lijk’

21 juni Als één van de eersten was Lot van den Broek (50) zaterdagochtend in het bos. Lekker vroeg, dacht ze, want dan tref je nog weleens een ree of een das. Die dieren kwam de Soestse dit weekend niet tegen, wel ontdekte ze een gespannen groen nylonkoord over een bospad. ,,Dit is echt levensgevaarlijk. Wie doet nou zoiets?”