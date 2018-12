Burgemeester Renkema voorgedragen voor derde termijn

Tijdens een extra raadsvergadering werd vanavond de aanbeveling voor herbenoeming bekendgemaakt. De tweede ambtstermijn van Renkema eindigt per 1 april 2019. De burgemeester had al aangegeven door te willen gaan.

Renkema werd in 2007 burgemeester van Nijkerk. Daarvoor bekleedde hij het ambt in Eemsmond. Van 1990 tot 2002 was hij wethouder in Assen. De CDA’er is geboren in Drachten.