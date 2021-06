Burgemeester sluit drugspand in Nijkerkerveen: ‘Voor dit soort activiteiten is in Nijkerk geen plaats’

Dit is hoe de leegstaan­de koopgoot (en de rest van het centrum) in Amersfoort worden aangepakt

14:31 Amersfoort zet kunstenaars, ambachtszaken, pop-up-winkels, musea en workshops in tegen de groeiende leegstand van winkels in het centrum. Als eerste wordt zo nieuw leven gebracht in de lege koopgoot Amicitia. Het is een aanzet om de binnenstad ook in de toekomst levendig te houden.