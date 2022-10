Burgemeester sluit pand op bedrijventerrein in Soesterberg na inval

Soest neemt bizar besluit: bungalows die er al twee jaar niet meer staan mogen niet gebouwd worden

De huisjes staan er al lang niet meer, en het park is al even niet meer in zijn bezit. Tóch krijgt Nico Bakker, ex-eigenaar van bungalowpark Het Jachthuis, twee jaar na dato van de gemeente Soest nul op het rekest voor de bouw van vier huisjes. Een bizarre stap in een toch al bizarre zaak.

3 oktober