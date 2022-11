Burgemeester spreekt in Amersfoortse moskeeën na gruwelijke aanslag: ‘Dit verdriet voelen we allemaal’

Steeds meer zonnepane­len in de regio Amersfoort, maar heeft het plaatsen nog wel zin?

Zonnepanelen schieten als paddenstoelen uit de grond in de regio Amersfoort. Dat is niet alleen te zien in het straatbeeld, maar dat blijkt deze week ook uit nieuwe cijfers van het CBS: het aantal is in vijf jaar gemiddeld vervijfvoudigd.

9:00