Burgemeester steekt Nijkerkers hart onder de riem in persoonlijke brief: ‘Heb aandacht voor elkaar, juist in deze tijd’

‘Ik realiseer me dat dit voor velen van u een zware periode is. Een periode van zorgen, om uzelf en uw naasten. Na acht maanden slaat misschien coronamoeheid toe, terwijl het juist nu zo belangrijk is dat we samen volhouden’, begint Renkema de brief. ‘Heel veel inwoners houden zich gelukkig goed aan de maatregelen. We zien op sommige plekken helaas wel dat het nodig is om op het gebied van de handhaving strenger te zijn.’