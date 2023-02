Burgemeester steekt Turkse en Syrische Amersfoorters hart onder de riem: ‘We zijn enorm verbonden’

De burgemeester sprak dinsdagavond tegenover de Amersfoortse politiek over ‘een enorme catastrofe’ op de grens van Turkije en Syrië. ,,Ook in Amersfoort zijn de emoties ongelofelijk hoog. We zien wat voor een indringende beelden er uit dit gebied komen. Ik zag zelf nog op beelden hoe een kind onder het puin vandaan werd gehaald. Je hoopt dan dat zo'n kind het redt. Dit soort natuurgeweld brengt wanhoop en onzekerheid met zich mee. Als gemeentebestuur proberen we contacten te leggen en te ondersteunen waar kan.”

De Amersfoortse burgervader is in contact met de Turkse en Syrische gemeenschap en benadrukte ‘de enorme verbondenheid’. ,,Je ziet dat mensen nu ook een actie zijn gestart zoals aan de Wiekslag.” Dit inzamelpunt in Amersfoort is in korte tijd overstelpt met hulpgoederen van mensen die willen helpen. ,,Ik ben er dinsdag net voor 18.00 uur nog even geweest. Ook als gemeente kijken we wat we kunnen doen. Jongerencentrum The Game en buurtcentrum De Groene Stee zijn opengesteld, zodat spullen niet buiten hoeven te blijven liggen.”

Al vaker medeleven getoond

Wat gaat Amersfoort nog meer doen? ,,We zijn in goed overleg met andere gemeenten om te kijken wat we kunnen, willen en wat verstandig is. Nu zitten we nog in de fase van verdriet en onzekerheid. Maar we zullen ook kijken of we eventueel kunnen helpen in de fase van wederopbouw.”

Bolsius toonde de afgelopen jaren vaker medeleven met migrantengemeenschappen in ‘zijn stad’. Vorig jaar november bezocht hij nog drie Turkse moskeeën na een dodelijk aanslag in Istanboel.

