Burgemeester van Baarn maakt deal met 107-jarige inwoner: ‘Samen nog minimaal zes jaar’

Mor­gan-Mae (25) leefde op het randje, tot een vriendin zei: ‘Straks vind ik je nog dood in je kamer’

,,Nee hoor, het gaat prima met me. Geen zorgen.” Dat zou Morgan-Mae nonchalant hebben geantwoord, als haar schoolvrienden zouden hebben gevraagd of het wel ging, wijzend op de striemen en littekens op haar armen. Maar ze vroegen niks. Tot opluchting van haar. Want Morgan-Mae Bibo (25) uit Baarn wilde niemand tot last zijn.

25 september