Busje komt nooit meer zo in Leusden: na jaren strijd keert lijn 77 écht niet terug (maar er is een voordeel)

Burgemees­ter veegt vloer aan met Syntus: ‘Geen oog voor verschra­ling busvervoer in Leusden’

Burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden is ‘verre van tevreden’ over de manier waarop Syntus omgaat met klachten over het busvervoer in zijn gemeente. Hij eist een onafhankelijk onderzoek.

16 januari