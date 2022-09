Busje van bezorgbedrijf HelloFresh botst op paaltje in Bunschoten-Spakenburg

Plek op de dagbeste­ding in gevaar voor 67-plus­sers: ‘Geen structu­reel geld voor kwetsbare medemens’

Wie 66 jaar is en niet-aangeboren hersenletsel heeft of kampt met dementie, kan in Amersfoort nu nog elke dag naar een passende dagbestedingsplek. Maar ben je 67? Dan ben je vanaf volgend jaar vaak niet meer welkom. En moet je je heil zoeken in een wijkvoorziening. Het overkomt waarschijnlijk tientallen cliënten, als gevolg van een nieuwe bezuinigingsmaatregel van de gemeente.

3 september