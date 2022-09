Busstaking heeft nauwelijks gevolgen voor diensten in regio Amersfoort: ‘Bijna alles rijdt gewoon’

Brand in chemisch opslagbe­drijf Woudenberg, geen giftige stoffen vrijgeko­men

Bij Appeldoorn Chemical Logistics in Woudenberg is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een loods, waar hout ligt opgeslagen. Er zijn daarbij geen gevaarlijke, giftige stoffen vrijgekomen, aldus een brandweerwoordvoerder.

